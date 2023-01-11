Напомним, что в регионе начались заморозки и температура опускалась до минус 20 градусов. Но в пятницу потеплеет до нуля градусов и будет облачно.
Однако ночные заморозки сохранятся и температура опустится до минус четырех градусов. В субботу днем температура составит плюс один градус.
В воскресенье ожидаются такие же условия, но начнутся снег с дождем. Ветер может усилиться до трех метров в секунду.
В понедельник станет еще теплее, столбики термометров покажут плюс три градуса.
Напомним, что ростовчане пожаловались на обледеневшие салоны автобусов № 42 и 49.