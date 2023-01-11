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Стремительное потепление на 20 градусов накроет всю Ростовскую область с 13 января

Сегодня, 13:27
Фото: unsplash.com
Стремительное потепление на 20 градусов накроет всю Ростовскую область с 13 января
В Ростовской области с пятницы, 13 января, ожидается потепление, сообщили синоптики.

Напомним, что в регионе начались заморозки и температура опускалась до минус 20 градусов. Но в пятницу потеплеет до нуля градусов и будет облачно.

Однако ночные заморозки сохранятся и температура опустится до минус четырех градусов. В субботу днем температура составит плюс один градус.

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В воскресенье ожидаются такие же условия, но начнутся снег с дождем. Ветер может усилиться до трех метров в секунду. 

В понедельник станет еще теплее, столбики термометров покажут плюс три градуса. 

Напомним, что ростовчане пожаловались на обледеневшие салоны автобусов № 42 и 49. 

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#Прогноз погоды#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
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