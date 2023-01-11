Напомним, в августе 2022 года АО «Торговый комплекс Горизонт» направило иск в Арбитражный суд Ростовской области, ответчиком выступало ООО «Бургер Рус», которое задолжало за аренду недвижимости 1,89 миллиона рублей. В документе указано, что предметом спора стала доля с оборота за период с августа 2019 до июля 2022 года.
Разбирательства длились несколько месяцев, однако уже 21 декабря вышло постановление, согласно которому суд определил полностью удовлетворить требования истца.
«Взыскать с общества с ограниченной ответственностью „Бургер Рус“ в пользу акционерного общества „Торговый комплекс Горизонт“ задолженность в размере 1 890 914, 37 рублей и расходы истца по уплате государственной пошлины в размере 31 909 рублей», — сказано в определении суда.
Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляции в течение месяца или в кассации — до истечения двухмесячного срока с даты вступления в силу решения.