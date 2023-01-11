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ТРК «Горизонт» отсудил у «Бургер Кинг» почти 2 миллиона рублей за аренду

Сегодня, 07:39
Фото: unsplash.com
ТРК «Горизонт» отсудил у «Бургер Кинг» 1,9 миллиона рублей за аренду
ТРК «Горизонт» выиграл дело против ресторана «Бургер Кинг», который заплатит истцу 1,9 миллиона рублей, сведения об этом появились на портале арбитражных дел.

Напомним, в августе 2022 года АО «Торговый комплекс Горизонт» направило иск в Арбитражный суд Ростовской области, ответчиком выступало ООО «Бургер Рус», которое задолжало за аренду недвижимости 1,89 миллиона рублей. В документе указано, что предметом спора стала доля с оборота за период с августа 2019 до июля 2022 года.  

Разбирательства длились несколько месяцев, однако уже 21 декабря вышло постановление, согласно которому суд определил полностью удовлетворить требования истца.

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«Взыскать с общества с ограниченной ответственностью „Бургер Рус“ в пользу акционерного общества „Торговый комплекс Горизонт“ задолженность в размере 1 890 914, 37 рублей и расходы истца по уплате государственной пошлины в размере 31 909 рублей», — сказано в определении суда. 

Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляции в течение месяца или в кассации — до истечения двухмесячного срока с даты вступления в силу решения. 

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