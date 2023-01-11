Напомним, что в 2021 году жительница Гуково Светлана Авдеева обратилась в больницу из-за соринки в глазу. Однако медицинская помощь врача больницы привела к катастрофическому результату — молодая женщина перестала видеть этим глазом.
«Первый раз заявление в полицию я написала в июле 2021 года, когда лежала в отделении больницы и писала жалобы. Тогда организовали проверку, сделали экспертизу, на которую ушло 9 месяцев. Результаты экспертизы оказались странными, и ни к чему не привели», - рассказывает Светлана Авдеева.
Повторное заявление на возбуждение уголовного дела жительница Гуково подала в октябре, прикрепив к нему все документы и фотографии. Но, по ее словам, снова ничего не изменилось.
«А в понедельник, 9 января 2023 года, я записалась на прием к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Потом позвонила следователю и сообщила об этом. После чего следователь отключился или связь пропала, я так и не поняла», - рассказывает Авдеева.
Однако сообщение о записи на прием к Быстрыкину, по словам Авдеевой, принесло свои плоды. Многодетной матери перезвонили и сообщили о возбуждении уголовного дела, как на больницу, так и на врача по-поводу некачественного оказания медицинской помощи.
«Меня опросили как потерпевшую, выдали постановление о возбуждении уголовного дела. Сейчас будет проводиться новая экспертиза, на которую потребуется 1,5 — 2 месяца», - делится фактами собеседница.
Ранее RostovGazeta сообщала, как лишившейся голоса из-за травмы жительнице Гуково Юлии Дилис не дают инвалидность.