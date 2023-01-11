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Уголовное дело возбудили против ЦГБ Гуково и врача из-за потери зрения пациенткой

Сегодня, 10:26
Фото: Яндекс.Карты
Уголовное дело возбудили против ЦГБ Гуково и врача из-за потери зрения пациенткой
В отношении больницы Гуково и врача, оказавшего некачественную медицинскую помощь, завели уголовное дело. Об этом сообщила RostovGazeta потерявшая зрение на один глаз многодетная мать, жительница Гуково Ростовской области Светлана Авдеева.

Напомним, что в 2021 году жительница Гуково Светлана Авдеева обратилась в больницу из-за соринки в глазу. Однако медицинская помощь врача больницы привела к катастрофическому результату — молодая женщина перестала видеть этим глазом.

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«Первый раз заявление в полицию я написала в июле 2021 года, когда лежала в отделении больницы и писала жалобы. Тогда организовали проверку, сделали экспертизу, на которую ушло 9 месяцев. Результаты экспертизы оказались странными, и ни к чему не привели», - рассказывает Светлана Авдеева.

Повторное заявление на возбуждение уголовного дела жительница Гуково подала в октябре, прикрепив к нему все документы и фотографии. Но, по ее словам, снова ничего не изменилось.

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«А в понедельник, 9 января 2023 года, я записалась на прием к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Потом позвонила следователю и сообщила об этом. После чего следователь отключился или связь пропала, я так и не поняла», - рассказывает Авдеева.

Однако сообщение о записи на прием к Быстрыкину, по словам Авдеевой, принесло свои плоды. Многодетной матери перезвонили и сообщили о возбуждении уголовного дела, как на больницу, так и на врача по-поводу некачественного оказания медицинской помощи.

Cообщение о записи на прием к Быстрыкину, по словам Авдеевой, принесло свои плоды.
Фото: sledcom.ru

«Меня опросили как потерпевшую, выдали постановление о возбуждении уголовного дела. Сейчас будет проводиться новая экспертиза, на которую потребуется 1,5 — 2 месяца», - делится фактами собеседница.

Ранее RostovGazeta сообщала, как лишившейся голоса из-за травмы жительнице Гуково Юлии Дилис не дают инвалидность. 

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