«А в понедельник, 9 января 2023 года, я записалась на прием к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Потом позвонила следователю и сообщила об этом. После чего следователь отключился или связь пропала, я так и не поняла», - рассказывает Авдеева.