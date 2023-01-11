В ушедшем году поисковики обнаружили и обезвредили 363 снаряда в Ростовской области. Большинство из них относятся еще ко временам Великой Отечественной войны.
Помимо мин и бомб, найти удается и другие виды оружия и техники. Зачастую такие находки лежат в местах, где 80 лет назад шли ожесточенные бои.
Заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов добавил, что больше всего снарядов в 2022 году нашли в Ростове, Каменске-Шахтинском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах.
Ранее ростовские ученые представили новые документы по геноциду советского народа в годы ВОВ.