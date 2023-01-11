В Ростове задержана 39-летняя местная жительница. Ее подозревают в краже ювелирных украшений на сумму порядка миллиона рублей.
Женщина работала домработницей у одной семьи в Советском районе. На протяжении нескольких месяцев во время уборки она прятала в свою одежду украшения хозяев — кольца, серьги, цепочки и перстни. Позже она резко уволилась. Тогда же хозяева обратили внимание на пропашу драгоценностей.
В МВД уточнили, что украденные украшения женщина сдавала в ломбард, однако вырученные деньги проиграла в онлайн-казино.
Также отмечается, что подозреваемая ранее была судима за кражу и угон автомобиля.
Ранее в Ростове бывший квартирант украл в квартире хозяев всю бытовую технику.