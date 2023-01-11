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В Ростове домработница украла у хозяев украшения на млн руб, чтобы поиграть в казино

Сегодня, 11:39
Фото: unsplash.com
В Ростове домработница украла у хозяев украшения на млн руб, чтобы поиграть в казино
Домработница в Ростове украла у хозяев ювелирные украшения, рассказали в МВД России по Ростовской области.

В Ростове задержана 39-летняя местная жительница. Ее подозревают в краже ювелирных украшений на сумму порядка миллиона рублей.

Женщина работала домработницей у одной семьи в Советском районе. На протяжении нескольких месяцев во время уборки она прятала в свою одежду украшения хозяев — кольца, серьги, цепочки и перстни. Позже она резко уволилась. Тогда же хозяева обратили внимание на пропашу драгоценностей.

В МВД уточнили, что украденные украшения женщина сдавала в ломбард, однако вырученные деньги проиграла в онлайн-казино.

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Также отмечается, что подозреваемая ранее была судима за кражу и угон автомобиля.

Ранее в Ростове бывший квартирант украл в квартире хозяев всю бытовую технику.

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