Женщина работала домработницей у одной семьи в Советском районе. На протяжении нескольких месяцев во время уборки она прятала в свою одежду украшения хозяев — кольца, серьги, цепочки и перстни. Позже она резко уволилась. Тогда же хозяева обратили внимание на пропашу драгоценностей.