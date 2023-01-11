Из-за резкого похолодания и сильного ветра в реке Дон стали появляться ледяные кристаллы. Чтобы не возникало проблем с водоснабжением специалисты повышают давление в распределительной сети города.
Однако пониженным давлением вода может подаваться в Александровке, 1-м поселке Орджоникидзе, Сельмаше, Военведе, СЖМ и Батайске. Не исключено, что ледяные кристаллы снова появятся в реке.
Компания планирует построить водозаборное сооружение для предупреждения подобных ситуаций.
Напомним, что в Ростове каждый третий горожанин заявил о слабом напоре воды 11 января.