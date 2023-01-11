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В Ростове и Батайске появились проблемы с водой из-за морозов со штормовым ветром

Сегодня, 10:42
Фото: vk.com/rostov_vodokanal
В Ростове и Батайске появились проблемы с водой из-за морозов со штормовым ветром
Жителей в Ростове-на-Дону и Батайске предупредили о понижении давления воды из-за неблагоприятной погоды, сообщает Ростовводоканал в соцсетях.

Из-за резкого похолодания и сильного ветра в реке Дон стали появляться ледяные кристаллы. Чтобы не возникало проблем с водоснабжением специалисты повышают давление в распределительной сети города.

В Ростове каждый третий горожанин заявил о слабом напоре воды 11 января
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Однако пониженным давлением вода может подаваться в Александровке, 1-м поселке Орджоникидзе, Сельмаше, Военведе, СЖМ и Батайске. Не исключено, что ледяные кристаллы снова появятся в реке. 

Компания планирует построить водозаборное сооружение для предупреждения подобных ситуаций. 

Напомним, что в Ростове каждый третий горожанин заявил о слабом напоре воды 11 января. 

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