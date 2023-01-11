Фигурант предложил родственникам подследственной помочь в переквалифицикации дела. Она проходила по статье «Мошенничество».
За это Ольшевский попросил 1,2 миллиона рублей, но никакую помощь оказать не мог. Его задержали при получении денег.
После этого возбудили уголовное дело, Пролетарский районный суд приговорил обвиняемого к четырем года заключения. Этот срок он проведет в колонии общего режима.
Ростовский областной суд оставил это решение без изменения.
Ранее в Ростове задержали экс-полицейского, который выманил 1,5 млн рублей у жертвы.