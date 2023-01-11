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В Ростове-на-Дону осудили афериста Ольшевского за обман родственников мошенницы

Сегодня, 08:34
Фото: donland.ru
В Ростове-на-Дону осудили афериста Ольшевского за обман родственников мошенницы
В Ростове-на-Дону огласили приговор Игорю Ольшевскому за мошенничество на 1,2 миллиона рублей, сообщили в УФСБ по региону.

Фигурант предложил родственникам подследственной помочь в переквалифицикации дела. Она проходила по статье «Мошенничество».

За это Ольшевский попросил 1,2 миллиона рублей, но никакую помощь оказать не мог. Его задержали при получении денег.

После этого возбудили уголовное дело, Пролетарский районный суд приговорил обвиняемого к четырем года заключения. Этот срок он проведет в колонии общего режима. 

Ростовский областной суд оставил это решение без изменения. 

Ранее в Ростове задержали экс-полицейского, который выманил 1,5 млн рублей у жертвы

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