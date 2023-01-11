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В Ростове-на-Дону в Александровке женщину насмерть сбили два автомобиля 10 января

Сегодня, 05:53
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону пешеход попала под колеса двух автомобилей и погибла, сообщили в УГИБДД по региону.

Водитель Kia Optima сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. В результате ее отбросило на встречную полосу. 

Здесь пострадавшую сбил Renault Logan. От полученных ранений ростовчанка скончалась в машине скорой. 

Вылетевшее колесо стало причиной смертельного ДТП на М-4 под Ростовом 10 января
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Известно, что в 2022 году водитель Kia семь раз попадался на нарушениях. В данный момент устанавливаются все обстоятельства аварии.

Ранее в регионе столкнулись сразу шесть машин, в том числе фура. В этом ДТП один человек погиб и еще один получил ранения. Из-за этого было перекрыто движение на трассе М-4 «Дон». 

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