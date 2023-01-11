Водитель Kia Optima сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. В результате ее отбросило на встречную полосу.
Здесь пострадавшую сбил Renault Logan. От полученных ранений ростовчанка скончалась в машине скорой.
Известно, что в 2022 году водитель Kia семь раз попадался на нарушениях. В данный момент устанавливаются все обстоятельства аварии.
Ранее в регионе столкнулись сразу шесть машин, в том числе фура. В этом ДТП один человек погиб и еще один получил ранения. Из-за этого было перекрыто движение на трассе М-4 «Дон».