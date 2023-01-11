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В Ростове одна из улиц оказалась заблокирована для проезда скорых ледяным затором

Сегодня, 10:09
Фото: bg.rostov-gorod.ru
В Ростове одна из улиц оказалась заблокирована для проезда скорых ледяным затором
В Ростове улица Севанская в Мясниковане на Северном оказалась заблокирована для проезда автомобилей и экипажей скорой помощи из-за прорыва водопровода, об этом сообщили местные жители на портале благоустройства города.

Во вторник, 10 января, ростовчане пожаловались, что уже двое суток на улице Севанской прорыв водопровода у дома № 11 создает ледяную корку на дорогах и мешает проезду. 

«Образовался затор из льда, который полностью заблокировал въезд во дворы домов и единственный въезд на улицу Севанская», — сказано в обращении. 

Фото: bg.rostov-gorod.ru
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Житель добавил, что положение на участке дороги настолько серьезное, что невозможно обеспечить проезд скорой, а за последние два дня, по словам автора обращения, здесь застряли более 10 автомобилей.

Ранее в Ростове Водоканал получил предупреждения из-за обледеневших дорог.

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