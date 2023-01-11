Во вторник, 10 января, ростовчане пожаловались, что уже двое суток на улице Севанской прорыв водопровода у дома № 11 создает ледяную корку на дорогах и мешает проезду.
«Образовался затор из льда, который полностью заблокировал въезд во дворы домов и единственный въезд на улицу Севанская», — сказано в обращении.
Житель добавил, что положение на участке дороги настолько серьезное, что невозможно обеспечить проезд скорой, а за последние два дня, по словам автора обращения, здесь застряли более 10 автомобилей.
Ранее в Ростове Водоканал получил предупреждения из-за обледеневших дорог.