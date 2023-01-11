По информации «Коммерсанта», Байбетиев получил контузию и попросил командира отпустить его из Мариуполя за паспортом, необходимым для посещения гражданского врача. Документ боец оставил в Новой Надежде по распоряжению командиров. Поехать он решил на «Ниве», специально взятой им на спецоперацию. Однако добраться в пункт назначения бойцу так и не удалось — его остановили пограничники. В багажнике авто нашли автоматы и подствольные гранатометы.