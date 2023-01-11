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В Ростове оправдали солдата, вывезшего с зоны СВО багажник оружия

Сегодня, 14:00
Фото: mil.ru
В Ростове оправдали солдата, вывезшего с зоны СВО багажник оружия
Адвокаты бойца, обвиняемого в контрабанде оружия, смогли доказать его невиновность, пишут СМИ.

Южный окружной военный суд отменил наказание за контрабанду оружия и незаконное пересечение границы для ефрейтора Асланбека Байбетиева. В марте 2022 года он был задержан на пути из Мариуполя в Москву с багажником, полным оружия.

По информации «Коммерсанта», Байбетиев получил контузию и попросил командира отпустить его из Мариуполя за паспортом, необходимым для посещения гражданского врача. Документ боец оставил в Новой Надежде по распоряжению командиров. Поехать он решил на «Ниве», специально взятой им на спецоперацию. Однако добраться в пункт назначения бойцу так и не удалось — его остановили пограничники. В багажнике авто нашли автоматы и подствольные гранатометы.

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Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд изначально признал Байбетиева виновным и назначил наказание в виде трех с половиной лет тюремного заключения. Защита, несогласная с вердиктом, подала апелляцию в Южный окружной военный суд.

Адвокаты заявили, что оружие в багажнике складировали сослуживцы Байбетиева, так как больше его негде было хранить. Их подопечный не планировал применять автоматы и гранатомёты против мирного населения и представителей российской власти.

Рассмотрев апелляцию, суд оставил в силе лишь приговор за незаконный оборот оружия. По нему Байбетиев получил всего полтора года колонии. С учетом времени, проведенного в СИЗО, в начале февраля военнослужащий должен будет выйти на свободу.

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