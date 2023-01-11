Уголовное дело возбудили после подготовки объектов к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Во время строительства стадиона "Ростов-Арена" использовали мелкий песок, хотя должны были крупнозернистый.
Размер ущерба оценили на сумму 80,7 миллиона рублей. Кировский райсуд приговорил Сидаша к четырем годам заключения условно.
Приговор был обжалован, но Ростовский областной суд оставил его без изменения. Он вступил в законную силу.
Добавим, что Сидаш вину не признал и пытался добиться невиновности. Расширенный материал читайте по ссылке.