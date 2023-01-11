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В Ростове оставили в силе приговор экс-замгубернатора Сидашу за махинации на 80 млн

Сегодня, 09:49
Фото: donland.ru
В Ростове оставили в силе приговор экс-замгубернатора Сидашу за махинации на 80 млн
В Ростове-на-Дону остался без изменения приговор бывшему замглавы региона Сергею Сидашу за злоупотребление полномочиями, сообщили в УФСБ по региону.

Уголовное дело возбудили после подготовки объектов к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Во время строительства стадиона "Ростов-Арена" использовали мелкий песок, хотя должны были крупнозернистый. 

Размер ущерба оценили на сумму 80,7 миллиона рублей. Кировский райсуд приговорил Сидаша к четырем годам заключения условно. 

Проклятие «золотого песка»: в Ростове суд огласил приговор экс-замгубернатора Сидашу
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Приговор был обжалован, но Ростовский областной суд оставил его без изменения. Он вступил в законную силу. 

Добавим, что Сидаш вину не признал и пытался добиться невиновности. Расширенный материал читайте по ссылке. 

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