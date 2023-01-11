Так, как сообщает «Дон ТР», только в поликлинику № 4 в день обращаются порядка ста человек с симптомами гриппа и ОРВИ. Похожая ситуация и в других медучреждениях города. Медики заявляют, что у почти половины пациентов болезни протекает в тяжелой форме.