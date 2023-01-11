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В Ростове спрогнозировали новую опасную вспышку ОРВИ и гриппа

Сегодня, 12:20
Фото: mil.ru
В Ростове снова спрогнозировали опасную вспышку ОРВИ и гриппа
Ростовчан предупредили о вероятном росте заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщают СМИ.

Медики сообщили, что на новогодних праздниках в Ростове на спад пошла заболеваемость гриппом и ОРВИ. Однако врачи просят не расслабляться, так как новую вспышку прогнозируют уже на 20-е числа января.

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Так, как сообщает «Дон ТР», только в поликлинику № 4 в день обращаются порядка ста человек с симптомами гриппа и ОРВИ. Похожая ситуация и в других медучреждениях города. Медики заявляют, что у почти половины пациентов болезни протекает в тяжелой форме.

Ранее сообщалось, что одним из осложнений после гриппа может стать депрессия. Многие переболевшие жалуются на повышенную истощаемость, снижение активности, слезливость и утрату энергии.

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