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В Ростове у автобуса вылетели все стекла после наезда на провод под напряжением

Сегодня, 13:08
Фото: Bill Burris/cc by sa/flickr.com
На Северном в Ростове автобус наехал на оборвавшийся электрический провод, о происшествии рассказали очевидцы.

Вечером 10 января дорожное происшествие произошло на проспекте Космонавтов в Ростове. Автобус № 56 во время движения, предположительно, наехал на оборвавшийся электрический провод. После этого в транспорте выбило почти все стекла.

Пассажирка автобуса Юлия рассказала Donnews, что жертв удалось избежать. Водитель остановила автобус, осмотрела место инцидента и позвонила в АТП. Однако обращаться в экстренные службы почему-то не стала. После этого водитель предложила всем пассажирам подвезти их, однако те отказались.

В Ростове у автобуса вылетели стекла после наезда на электрический кабель
Фото: Donnews
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Официальных подробностей происшествия пока не поступало.

Ранее ростовчане пожаловались на похожий на газ запах в салоне автобуса № 42.

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