Пассажирка автобуса Юлия рассказала Donnews, что жертв удалось избежать. Водитель остановила автобус, осмотрела место инцидента и позвонила в АТП. Однако обращаться в экстренные службы почему-то не стала. После этого водитель предложила всем пассажирам подвезти их, однако те отказались.