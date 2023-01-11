Вечером 10 января дорожное происшествие произошло на проспекте Космонавтов в Ростове. Автобус № 56 во время движения, предположительно, наехал на оборвавшийся электрический провод. После этого в транспорте выбило почти все стекла.
Пассажирка автобуса Юлия рассказала Donnews, что жертв удалось избежать. Водитель остановила автобус, осмотрела место инцидента и позвонила в АТП. Однако обращаться в экстренные службы почему-то не стала. После этого водитель предложила всем пассажирам подвезти их, однако те отказались.
Официальных подробностей происшествия пока не поступало.
Ранее ростовчане пожаловались на похожий на газ запах в салоне автобуса № 42.