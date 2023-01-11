Один из горожан, проживающих в Железнодорожном районе Ростова, сообщил, что в магазине рядом с остановкой трамваев «Улица Разина» ведется круглосуточная торговля алкоголем.
Житель пожаловался, что регулярно около магазина на улице Профсоюзной, 89А собираются алкоголики[прим. редакции — оценочное суждение принадлежит автору обращения], которые мешают окружающим в ночное время.
«Местные алкаши покупают там ночью пиво, водку. Пожалуйста, разберитесь с этим, уже невозможно терпеть сборища алкашей возле нашего дома»[прим. редакции — лексика автора сохранена без изменений], — обратился с просьбой местный житель, добавив, что у него есть сомнения относительно происхождения и сертификации продаваемой алкогольной продукции.
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