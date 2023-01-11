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В Ростове жители требуют прекратить круглосуточную торговлю алкоголем

Сегодня, 09:06
Фото: Яндекс.Карты
В Ростове жители требуют прекратить круглосуточную торговлю алкоголем
В Ростове жители потребовали прекратить круглосуточную продажу алкоголя на улице Профсоюзной, об этом они сообщили на городском сервисе благоустройства.

Один из горожан, проживающих в Железнодорожном районе Ростова, сообщил, что в магазине рядом с остановкой трамваев «Улица Разина» ведется круглосуточная торговля алкоголем. 

Житель пожаловался, что регулярно около магазина на улице Профсоюзной, 89А собираются алкоголики[прим. редакции — оценочное суждение принадлежит автору обращения], которые мешают окружающим в ночное время.

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«Местные алкаши покупают там ночью пиво, водку. Пожалуйста, разберитесь с этим, уже невозможно терпеть сборища алкашей возле нашего дома»[прим. редакции — лексика автора сохранена без изменений], — обратился с просьбой местный житель, добавив, что у него есть сомнения относительно происхождения и сертификации продаваемой алкогольной продукции. 

Ранее эксперт рассказал, почему ростовчане стали меньше пить с начала СВО.

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