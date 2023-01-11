«Местные алкаши покупают там ночью пиво, водку. Пожалуйста, разберитесь с этим, уже невозможно терпеть сборища алкашей возле нашего дома»[прим. редакции — лексика автора сохранена без изменений], — обратился с просьбой местный житель, добавив, что у него есть сомнения относительно происхождения и сертификации продаваемой алкогольной продукции.