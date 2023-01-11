Специалисты ростовского зоопарка рассказали о пополнении семейства игрунок — маленьких обезьян родом из Южной Америки. Вес животных, как правило, не превышает 300 граммов.
У ростовских игрунковых обезьян появились на свет сразу двое малышей. Сейчас их носит на себе отец семейства. Он отпускает детенышей только на кормление маме. Зоологи обеспечивают игрункам полный покой и следят за их состоянием.
Ранее в Ростовском зоопарке японский журавль под песню Bloody Mary исполнил завирусившийся танец Уэнсдей Аддамс из одноименного сериала.