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В ростовском зоопарке родились две крошечные игрунковые обезьянки

Сегодня, 18:16
Фото: wikipedia.org
Две маленькие игрунковые обезьяны появились на свет в зоопарке Ростова-на-Дону, сообщается в соцсетях учреждения.

Специалисты ростовского зоопарка рассказали о пополнении семейства игрунок — маленьких обезьян родом из Южной Америки. Вес животных, как правило, не превышает  300 граммов.

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У ростовских игрунковых обезьян появились на свет сразу двое малышей. Сейчас их носит на себе отец семейства. Он отпускает детенышей только на кормление маме. Зоологи обеспечивают игрункам полный покой и следят за их состоянием.

Ранее в Ростовском зоопарке японский журавль под песню Bloody Mary исполнил завирусившийся танец Уэнсдей Аддамс из одноименного сериала.

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