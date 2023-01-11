Погибшим является 35-летний Дмитрий Сараев. Известно, что он получил смертельное ранение при выполнении боевых задач. Мужчина вместе с сослуживцами попал под обстрел в пригороде Артемовска. Погиб боец еще 13 декабря.
Дмитрия Сараева отпели в храме, а затем предали его тело земле на «Чугунка». Проститься с ним и проводить в последний путь пришли близкие и товарищи.
Ранее в Ростовской области также прошли похороны бывшего 45-летнего заключенного Сергея Плотникова, который заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и попал под амнистию. Мужчина погиб в начале декабря во время минного обстрела.