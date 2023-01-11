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В Ростовской области четыре крупных города могут остаться без воды из-за непогоды

Сегодня, 07:16
Фото: 12.mchs.gov.ru
В Ростовской области четыре крупных города могут остаться без воды из-за непогоды
В Ростовской области в Ростове, Таганроге, Аксае и Азове ожидаются проблемы с водоснабжением из-за снижения уровня воды в Доне и затруднениях при водозаборе.

Напомним, накануне синоптики Ростовского гидрометцентра сообщили, что с 10 января в регионе начался ветровой сгон воды, который привел к опасному падению уровня воды в устье реки Дон почти на полметра

Проблемы с водой начались в Ростове из-за сильного ветра и шуги 11 января
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Еще во вторник жителей Таганрога предупредили об ожидаемых проблемах с водоснабжением из-за неблагоприятных метеоусловий, необходимость в снижении напора воды в городских сетях подтвердили и в «Ростовводоканале». 

По прогнозам синоптиков, действующие погодные условия продлятся до пятницы, 13 января, а потому в городах, осуществляющих водозабор из Дона, предупреждают о возможности снижения напора или прекращении поставки воды. 

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