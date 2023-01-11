Напомним, накануне синоптики Ростовского гидрометцентра сообщили, что с 10 января в регионе начался ветровой сгон воды, который привел к опасному падению уровня воды в устье реки Дон почти на полметра.
Еще во вторник жителей Таганрога предупредили об ожидаемых проблемах с водоснабжением из-за неблагоприятных метеоусловий, необходимость в снижении напора воды в городских сетях подтвердили и в «Ростовводоканале».
По прогнозам синоптиков, действующие погодные условия продлятся до пятницы, 13 января, а потому в городах, осуществляющих водозабор из Дона, предупреждают о возможности снижения напора или прекращении поставки воды.