Сотрудники Госавтоинспекции сообщили, что в ночь на среду, 11 января, примерно в 03.00 мск в Каменском районе к северу от Каменска-Шахтинского на трассе М-4 «Дон» произошла авария с пострадавшими.
По предварительной информации, на 918-м километре трассы водитель Nissan допустил съезд автомобиля в кювет, в результате чего транспортное средство получило серьезные механические повреждения, а также пострадали две пассажирки — 58-летняя женщина и девочка дошкольного возраста.
Теперь полиции предстоит выяснить обстоятельства аварии.
Напомним, накануне авария на трассе М-4 «Дон» в Аксае унесла жизнь человека.