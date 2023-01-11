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В Ростовской области иномарка слетела в кювет на М-4 «Дон» ночью 11 января

Сегодня, 10:24
Фото: УГИБДД РФ по Ростовской области
В Ростовской области иномарка слетела в кювет на М-4 «Дон» ночью 11 января
В Каменском районе Ростовской области на трассе М-4 «Дон» произошла авария с двумя пострадавшими, среди которых была пятилетняя девочка, об этом сообщили в донском УГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции сообщили, что в ночь на среду, 11 января, примерно в 03.00 мск в Каменском районе к северу от Каменска-Шахтинского на трассе М-4 «Дон» произошла авария с пострадавшими. 

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По предварительной информации, на 918-м километре трассы водитель Nissan допустил съезд автомобиля в кювет, в результате чего транспортное средство получило серьезные механические повреждения, а также пострадали две пассажирки — 58-летняя женщина и девочка дошкольного возраста.

Теперь полиции предстоит выяснить обстоятельства аварии.   

Напомним, накануне авария на трассе М-4 «Дон» в Аксае унесла жизнь человека.

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