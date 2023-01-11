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В Ростовской области пограничники задержали браконьера с уловом на миллионы рублей

Сегодня, 10:43
Фото: ПУ ФСБ РФ по РО
В Ростовской области сотрудникам пограничной службы удалось задержать рыбака, который незаконно выловил рыбу на более чем четыре миллиона рублей, об этом сообщили в пресс-службе донского Погрануправления ФСБ России.

Портал 1Rnd выяснил, что недавно пограничникам в Неклиновском районе удалось задержать мужчину, который выгружал многомиллионный улов рыбы в трактор рядом с селом Петрушино. 

По предварительной информации, улов оценили более чем в четыре миллиона рублей, а основными породами выловленной рыбы были пиленгас с лещом, шемаей, судаком, карасем и таранью.  

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Сообщается, что улов, лодка и трактов были изъяты, а в отношении задержанного возбудили дело о браконьерстве. В случае, если вина дончанина будет доказана — ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы. 

Ранее стало известно, когда в Ростовской области разрешат вылов осетров.

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