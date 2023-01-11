Портал 1Rnd выяснил, что недавно пограничникам в Неклиновском районе удалось задержать мужчину, который выгружал многомиллионный улов рыбы в трактор рядом с селом Петрушино.
По предварительной информации, улов оценили более чем в четыре миллиона рублей, а основными породами выловленной рыбы были пиленгас с лещом, шемаей, судаком, карасем и таранью.
Сообщается, что улов, лодка и трактов были изъяты, а в отношении задержанного возбудили дело о браконьерстве. В случае, если вина дончанина будет доказана — ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы.
Ранее стало известно, когда в Ростовской области разрешат вылов осетров.