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В Ростовской области рассказали о мошенниках, рассылающих «списки мобилизованных»

Сегодня, 11:23
Фото: mil.ru
В Ростовской области рассказали о мошенниках, рассылающих «списки мобилизованных»
В Ростовской области рассказали об активности мошенников, обманывающих дончан поддельными списками на вторую волну частичной мобилизации, информацией поделился Telegram-канала «Война с фейками. Ростов».

Авторы канала напомнили, что уже несколько недель в соцсетях активно распространяются слухи о продолжении частичной мобилизации в Ростовской области. Сообщалось, что «вторая волна» начнется 2 февраля, а жителям стали пересылать сообщения с ссылками, содержащими «списки мобилизованных». Как правило, такая ссылка начиналась с сокращения http://vk.cc.

Дончан призвали ни в коем случае не переходить по ссылке, чтобы не поставить под угрозу безопасность личных данных, в том числе полного доступа к Telegram-аккаунту. 

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Авторы канала напомнили, что аналогичные списки распространялись и в декабре прошлого года, но они не имели никакого отношения к Министерству обороны и были составлены из «слитых» баз данных сервисов доставки и логистики, похищенных летом 2022 года.

Ранее «Спортмастер» признал, что у компании украли персональные данные клиентов.

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