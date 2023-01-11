Авторы канала напомнили, что уже несколько недель в соцсетях активно распространяются слухи о продолжении частичной мобилизации в Ростовской области. Сообщалось, что «вторая волна» начнется 2 февраля, а жителям стали пересылать сообщения с ссылками, содержащими «списки мобилизованных». Как правило, такая ссылка начиналась с сокращения http://vk.cc.
Дончан призвали ни в коем случае не переходить по ссылке, чтобы не поставить под угрозу безопасность личных данных, в том числе полного доступа к Telegram-аккаунту.
Авторы канала напомнили, что аналогичные списки распространялись и в декабре прошлого года, но они не имели никакого отношения к Министерству обороны и были составлены из «слитых» баз данных сервисов доставки и логистики, похищенных летом 2022 года.
Ранее «Спортмастер» признал, что у компании украли персональные данные клиентов.