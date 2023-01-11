Сотрудники пресс-службы уточнили, что 334 ребенка были зарегистрированы с помощью суперсервиса на портале Госуслуги «Рождение ребенка», который, согласно федеральной памятке, позволяет одновременно подать заявления на назначение пособий при рождении или усыновлении первенца, пособия на ребенка из малообеспеченной семьи, установление статуса многодетной семьи, оформление цифрового полиса ОМС и даже регистрации по месту жительства или пребывания.