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В Ростовской области родилось почти 33,1 тысячи детей в 2022 году

Сегодня, 08:47
Фото: unsplash.com
В Ростовской области родилось почти 33,1 тысячи детей в 2022 году
В Ростовской области за 2022 год зарегистрировали более 33 тысяч новорожденных, об этом сообщили в донском управлении ЗАГС.

В управлении рассказали, что за весь 2022 год в Ростовской области на свет появились более 33 тысяч детей,  всего зарегистрировали 33094 новорожденных. 

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Сотрудники пресс-службы уточнили, что 334 ребенка были зарегистрированы с помощью суперсервиса на портале Госуслуги «Рождение ребенка», который, согласно федеральной памятке, позволяет одновременно подать заявления на назначение пособий при рождении или усыновлении первенца, пособия на ребенка из малообеспеченной семьи, установление статуса многодетной семьи, оформление цифрового полиса ОМС и даже регистрации по месту жительства или пребывания. 

Ранее стало известно, что 1 января в Ростовской области родились 90 детей.

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