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Вдвое чаще давать взятки стали в Ростовской области в 2022 году

Сегодня, 14:13
Фото: bryansk.sledcom.ru
В Ростовской области стали меньше брать взяток, но больше давать
В Ростовской области за год уменьшилось количество зарегистрированных преступлений, связанных с получением взяток, сообщает Генпрокуратура.

С января по ноябрь 2022 года в области оказалось 82 таких преступления. За такой же период 2021 года их было 108.

Что касается преступлений, связанных с дачей взяток, то их число наоборот увеличилось. В 2021 году их было 28, в 2022 — 74.

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Всего в минувшем году зарегистрировали 52,4 тысячи преступлений, что соответствует шестому месту в стране. В 2021 году их оказалось 53,8 тысячи, но позиция региона не изменилась.

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