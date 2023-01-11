С января по ноябрь 2022 года в области оказалось 82 таких преступления. За такой же период 2021 года их было 108.
Что касается преступлений, связанных с дачей взяток, то их число наоборот увеличилось. В 2021 году их было 28, в 2022 — 74.
Всего в минувшем году зарегистрировали 52,4 тысячи преступлений, что соответствует шестому месту в стране. В 2021 году их оказалось 53,8 тысячи, но позиция региона не изменилась.
Читайте также составленный RostovGazeta топ-10 самых громких арестов в Ростовской области в 2022 году.