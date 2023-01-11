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Власти в Гуково назвали причину громких звуков в небе

Сегодня, 12:19
Фото: mil.ru
Власти в Гуково назвали причину громких звуков в небе
Жителей Гуково Ростовской области попросили сохранять спокойствие из-за громких звуков в небе, сообщил в соцсети «ВКонтакте» сити-менеджер Евгений Гриненко.

Он рассказал, что звуки, которые были слышны в городе, исходили от пролетающего над городом самолета. Причиной стал переход на сверхзвук.

«Просим сохранять спокойствие, данная информация проверена», — написал градоначальник. Он добавил, что ситуация в Гуково находится под контролем.

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Ранее жителей в Ростове встревожили инверсионные следы и хлопки на Северном днем 10 января. Об этом они рассказали в соцсетях. 

До этого громкие звуки взрыва напугали жителей в Новочеркасске днем 6 января. Расширенный материал читайте по ссылке.

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