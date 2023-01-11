Он рассказал, что звуки, которые были слышны в городе, исходили от пролетающего над городом самолета. Причиной стал переход на сверхзвук.
«Просим сохранять спокойствие, данная информация проверена», — написал градоначальник. Он добавил, что ситуация в Гуково находится под контролем.
Ранее жителей в Ростове встревожили инверсионные следы и хлопки на Северном днем 10 января. Об этом они рассказали в соцсетях.
До этого громкие звуки взрыва напугали жителей в Новочеркасске днем 6 января. Расширенный материал читайте по ссылке.