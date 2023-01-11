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Водитель без прав сбил женщину с двумя детьми в Ростовской области

Сегодня, 05:15
Фото: 1mi
В Ростовской области под колесами автомобиля оказались женщина и двое детей, сообщили в УГИБДД по региону.

Происшествие случилось в Зернограде на улице Чкалова. Здесь водитель "ВАЗ-2107" сбил женщину, которая шла с двумя детьми в возрасте 1,5  и 7 лет. 

"Пешеходы переходили дорогу в неположенном месте, хотя недалеко находился переход. У 39-летнего водителя не было прав, он доставил пострадавших в больницу и уехал", - сказано в сообщении. 

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Через некоторое время автолюбителя разыскали, им оказался житель Волгодонского района. В результате составили административный материал.

Ранее в регионе произошла авария с шесть машинами, в которой погиб один человек. Подробный материал читайте по ссылке. 

#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Дтп
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