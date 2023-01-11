Происшествие случилось в Зернограде на улице Чкалова. Здесь водитель "ВАЗ-2107" сбил женщину, которая шла с двумя детьми в возрасте 1,5 и 7 лет.
"Пешеходы переходили дорогу в неположенном месте, хотя недалеко находился переход. У 39-летнего водителя не было прав, он доставил пострадавших в больницу и уехал", - сказано в сообщении.
Через некоторое время автолюбителя разыскали, им оказался житель Волгодонского района. В результате составили административный материал.
Ранее в регионе произошла авария с шесть машинами, в которой погиб один человек. Подробный материал читайте по ссылке.