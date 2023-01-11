Водитель Kia не уступил дорогу реанимобилю в Красногорске

Скорая, впо словам одного из прохожих, не могла проехать из-за того, что один проезд был перекрыт снегоуборочной машиной. Второй же был покрыт льдом и карета там “шлифовала”. При этом владелец иномарки настаивал, что пропустить должны именно медики. В итоге бригада вышла из машины и добиралась к подъезду пациента пешком по льду.