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Водитель Kia не уступил дорогу реанимобилю в Красногорске

Сегодня, 11:24
В узком дворе жилого дома водитель иномарки не пропустил карету скорой помощи. По словам владельца Kia, уступить дорогу ему мешала толпа, желающая повредить стёкла его машины.

Очевидцы сообщили, что у водителя была возможность уступить дорогу реанимобилю. Вместо этого он включил аварийку и ручной тормоз и ждал пока дорогу уступит скорая, пишет газета “Известия”

Скорая, впо словам одного из прохожих, не могла проехать из-за того, что один проезд был перекрыт снегоуборочной машиной. Второй же был покрыт льдом и карета там “шлифовала”. При этом владелец иномарки настаивал, что пропустить должны именно медики. В итоге бригада вышла из машины и добиралась к подъезду пациента пешком по льду. 

Вызванный наряд ГИБДД не стал составлять протокол, так как водитель Kia заявил, что автомобиль окружила толпа и он не стал сдавать задом, чтобы никого не сбить. 

За непропуск кареты скорой помощи ему грозит штраф 3000-5000 рублей. Однако, если бы врачи не успели из-за этого оказать первую помощь пациенту, ему бы грозила уголовная ответственность – до четырёх лет заключения.

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