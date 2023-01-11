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«Зачем ехать в Исландию»: гейзер с кипятком забил в центре Ростова

Сегодня, 15:09
Фото: ТГ Роствол Главный
Гейзер с горячей водой появился в асфальте в Ростове-на-Дону с 11 января

Гейзер с горячей водой появился в асфальте в Ростове-на-Дону с 11 января

В Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии из-под земли начала бить горячая вода, сообщили местные жители в соцсетях.

Аварийная ситуация произошла на пересечении Пушкинской и Ворошиловского. В асфальте на проезжей части появилось углубление, затопленное горячей водой, которая бурлит.

«На проезжей части появился гейзер с горячей водой. Зачем ехать в Исландию, если есть это?», — пошутил автор.

Гейзер с горячей водой появился в асфальте в Ростове-на-Дону с 11 января
Видео: ТГ Роствол Главный
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Некоторые пользователи в комментариях написали, что впервые видят подобное.

«Теперь понятно, где горячая вода и отопление жителей Ленина», — написали ростовчане.

Добавим, что у части горожан появилась проблема с водой из-за появления ледяных кристаллов в реке Дон.

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