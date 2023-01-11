Аварийная ситуация произошла на пересечении Пушкинской и Ворошиловского. В асфальте на проезжей части появилось углубление, затопленное горячей водой, которая бурлит.
«На проезжей части появился гейзер с горячей водой. Зачем ехать в Исландию, если есть это?», — пошутил автор.
Некоторые пользователи в комментариях написали, что впервые видят подобное.
«Теперь понятно, где горячая вода и отопление жителей Ленина», — написали ростовчане.
Добавим, что у части горожан появилась проблема с водой из-за появления ледяных кристаллов в реке Дон.