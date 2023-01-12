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Алексей Логвиненко заявил, что администрация не собирается выкупать «Ростовводоканал»

Сегодня, 19:08
Фото: 1MI
Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко во время встречи с журналистами сообщил, что на долю АО «Евразийский» в предприятии «Ростовводоканал» был наложен арест и имущество было выставлено на торги.

По словам сити-менеджера, принадлежавшие ранее «Евразийскому» 75% акций коммунального предприятия были изъяты в качестве компенсации государству по уголовному делу о хищении средств вкладчиков банка «Народный кредит». Акционером банка выступал также совладелец АО «Евразийский» Станислав Светлицкий.

В собственности у городской администрации остается 25% АО «Ростовводоканал», и Логвиненко согласился с тем, что выкупить остальную долю коммунального предприятия возможно и за счет бюджета, однако подчеркнул, что решение это правильным не считает, а потому планируется для этих целей привлечь инвестора.

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Логвиненко объяснил это тем, что в случае, если администрация города выкупит оставшуюся часть акций предприятия, то и нагрузка по его модернизации ляжет на бюджет. «Нужно дать возможность бизнесу прийти — и получить стратегического партнера, который сам в банке кредит возьмет», — заявил глава администрации.

Ранее бывший председатель совета директоров «Ростовводоканала» Георгий Светлицкий стал фигурантом уголовного дела по подозрению в легализации денег.

Напомним, что в 2021 году власти Ростова рассматривали возможность выкупить акции АО «Ростовводоканал».

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