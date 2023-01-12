В собственности у городской администрации остается 25% АО «Ростовводоканал», и Логвиненко согласился с тем, что выкупить остальную долю коммунального предприятия возможно и за счет бюджета, однако подчеркнул, что решение это правильным не считает, а потому планируется для этих целей привлечь инвестора.