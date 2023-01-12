По словам сити-менеджера, принадлежавшие ранее «Евразийскому» 75% акций коммунального предприятия были изъяты в качестве компенсации государству по уголовному делу о хищении средств вкладчиков банка «Народный кредит». Акционером банка выступал также совладелец АО «Евразийский» Станислав Светлицкий.
В собственности у городской администрации остается 25% АО «Ростовводоканал», и Логвиненко согласился с тем, что выкупить остальную долю коммунального предприятия возможно и за счет бюджета, однако подчеркнул, что решение это правильным не считает, а потому планируется для этих целей привлечь инвестора.
Логвиненко объяснил это тем, что в случае, если администрация города выкупит оставшуюся часть акций предприятия, то и нагрузка по его модернизации ляжет на бюджет. «Нужно дать возможность бизнесу прийти — и получить стратегического партнера, который сам в банке кредит возьмет», — заявил глава администрации.
Ранее бывший председатель совета директоров «Ростовводоканала» Георгий Светлицкий стал фигурантом уголовного дела по подозрению в легализации денег.
Напомним, что в 2021 году власти Ростова рассматривали возможность выкупить акции АО «Ростовводоканал».