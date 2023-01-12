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Блогера Сергея Рулева будут судить в Ростове-на-Дону с 13 января за вымогательство

Сегодня, 11:10
Фото: Видеоканал Sergey RULJOV
Блогера Сергея Рулева будут судить в Ростове-на-Дону с 13 января за вымогательство
В Ростове-на-Дону в пятницу, 13 января, суд будет рассматривать дело в отношении Сергея Рулева, обвиняемого в вымогательстве, говорится в документах Пролетарского районного суда.

Рулеву вменяют вымогательство и неуважение к суду. Максимальное наказание составляет четыре года колонии.

Добавим, что Рулев является блогером и ведет свой канал на Youtube. У него более 700 подписчиков.

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Местное издание «АиФ-Ростов» пишет, что Рулева обвинили в вымогательства 100 тысяч рублей у общественницы Татьяны Крашенниковой. Она рассказала изданию, что это якобы случилось в сентябре 2021 года

«Блогер снимал ролики, в которых оскорблял меня. В сентябре произошел конфликт между моим мужем и ним. Последний стал утверждать, что его избили, но решения в отношении супруга еще нет. Вместе с этим Рулев потребовал у меня 100 тысяч рублей за удаление порочащих честь роликов», — пишет издание со ссылкой на слова общественницы.

Официальной информации о подробностях дела не поступало, она уточняется.

Ранее блогер в Ростове-на-Дону провалился под лед в реке Дон днем 5 декабря.

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