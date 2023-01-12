Рулеву вменяют вымогательство и неуважение к суду. Максимальное наказание составляет четыре года колонии.
Добавим, что Рулев является блогером и ведет свой канал на Youtube. У него более 700 подписчиков.
Местное издание «АиФ-Ростов» пишет, что Рулева обвинили в вымогательства 100 тысяч рублей у общественницы Татьяны Крашенниковой. Она рассказала изданию, что это якобы случилось в сентябре 2021 года
«Блогер снимал ролики, в которых оскорблял меня. В сентябре произошел конфликт между моим мужем и ним. Последний стал утверждать, что его избили, но решения в отношении супруга еще нет. Вместе с этим Рулев потребовал у меня 100 тысяч рублей за удаление порочащих честь роликов», — пишет издание со ссылкой на слова общественницы.
Официальной информации о подробностях дела не поступало, она уточняется.
Ранее блогер в Ростове-на-Дону провалился под лед в реке Дон днем 5 декабря.