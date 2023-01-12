«Блогер снимал ролики, в которых оскорблял меня. В сентябре произошел конфликт между моим мужем и ним. Последний стал утверждать, что его избили, но решения в отношении супруга еще нет. Вместе с этим Рулев потребовал у меня 100 тысяч рублей за удаление порочащих честь роликов», — пишет издание со ссылкой на слова общественницы.