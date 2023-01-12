У жителей Ростова поинтересовались, холодно ли сейчас в автобусах. Около 60% респондентов ответили положительно, заявив, что мерзнут во время поездок.
Еще 14% граждан сообщили, что подобных проблем не встречали. По их словам, обогреватели работают хорошо.
Остальные рассказали, что в автобусах собирается очень много людей, из-за чего автоматически становится тепло. Всего участниками опроса стали более 180 человек.
Ранее ростовчане пожаловались на обледеневшие салоны автобусов № 42 и 49. Они попросили власти принять меры.
Добавим, что в последние несколько дней в городе сохраняются заморозки.