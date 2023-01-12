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Более 60% жителей в Ростове-на-Дону замерзают в автобусах

Сегодня, 15:03
Фото: rostov-gorod.ru
Более 60% жителей в Ростове-на-Дону замерзают в автобусах
В ходе проведенного редакцией RostovGazeta опроса стало известно, что большинство пассажиров недовольны температурой воздуха в салонах автобусов.

У жителей Ростова поинтересовались, холодно ли сейчас в автобусах. Около 60% респондентов ответили положительно, заявив, что мерзнут во время поездок.

Еще 14% граждан сообщили, что подобных проблем не встречали. По их словам, обогреватели работают хорошо.

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Остальные рассказали, что в автобусах собирается очень много людей, из-за чего автоматически становится тепло. Всего участниками опроса стали более 180 человек. 

Ранее ростовчане пожаловались на обледеневшие салоны автобусов № 42 и 49. Они попросили власти принять меры.

Добавим, что в последние несколько дней в городе сохраняются заморозки. 

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