Denzel вошел в топ вовлеченности в «Одноклассниках»

Вторую позицию занял бренд инструмента и силового оборудования Denzel, созданный не так давно — в марте минувшего года. При этом вовлеченность аудитории составила 13,62% (по информации, полученной от JagaJam — аналитического сервиса социальных сетей). Об этом информирует newsnn.ru.
По словам Артема Козлова, руководителя департамента интернет-маркетинга компании «Мир инструмента», для подписчиков большую роль играет наличие экспертного контента: статей, а также видеообзоров о садовой технике, пневмо- и электроинструментах и т. д.
«Важно закрывать потребности и интересы аудитории и мы их закрываем полностью как экспертным, так и развлекательным контентом», — сообщил он.
Материалы, публикуемые в аккаунте, должны быть не только разнообразными, но и информативными и полезными, чтобы привлечь в сообщество новую активную аудиторию. В компании было решено представить бренд Denzel не только в «Одноклассниках», но и в других социальных сетях России.
В этом году на площадке произойдут долгожданные масштабные изменения. Артем Козлов выразил надежду на то, что комьюнити бренда Denzel продолжит расширяться не менее активно и дальше.
Помимо этого, в топ-10 по вовлеченности оказались маркетплейс OZON (1,59%), а также торговые сети «Л’Этуаль» (5,04%) и «Магнит Косметик» (6,68%).
В минувшем году «Одноклассники» стали одной из площадок, на которую по причине запрета некоторых соцсетей для общения с аудиторией перешли блогеры и бренды. В целом количество групп авторов и медиа на площадке выросло более чем на 60 тысяч, а общий охват увеличился на 55%.