Denzel вошел в топ вовлеченности в «Одноклассниках»

Материалы, публикуемые в аккаунте, должны быть не только разнообразными, но и информативными и полезными, чтобы привлечь в сообщество новую активную аудиторию. В компании было решено представить бренд Denzel не только в «Одноклассниках», но и в других социальных сетях России.