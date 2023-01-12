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Депутат Водолацкий прокомментировал планы наступления ВСУ на Ростов и на Таганрог

Сегодня, 04:50
Фото: 1MI
Депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий заявил, что Украина никогда не сможет захватить российские города, пишут СМИ.

Ранее российский командир с позывным «Саныч» сообщил изданию РИА «Новости» о найденных картах, принадлежавших ВСУ. На них якобы были пометки о планах Украины наступать на Ростов и Таганрог.

Официальной информации об этом не было, сейчас она уточняется. Теперь эту ситуацию прокомментировал Водолацкий.

Праламентарий заявил, что эти планы реализовать невозможно. По его словам, так поднимают боевой дух у представителей украинских нацформирований.

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«Эти карты сделали для того, чтобы нацформирования дальше уничтожали свой украинский народ на полях СВО. У России достаточно сил и средств, чтобы противостоять противнику», — пишет издание со ссылкой на слова депутата.

Ранее ростовский депутат Бородай рассказал, до какого момента нужно победить на СВО.

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