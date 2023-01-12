Ранее российский командир с позывным «Саныч» сообщил изданию РИА «Новости» о найденных картах, принадлежавших ВСУ. На них якобы были пометки о планах Украины наступать на Ростов и Таганрог.
Официальной информации об этом не было, сейчас она уточняется. Теперь эту ситуацию прокомментировал Водолацкий.
Праламентарий заявил, что эти планы реализовать невозможно. По его словам, так поднимают боевой дух у представителей украинских нацформирований.
«Эти карты сделали для того, чтобы нацформирования дальше уничтожали свой украинский народ на полях СВО. У России достаточно сил и средств, чтобы противостоять противнику», — пишет издание со ссылкой на слова депутата.
Ранее ростовский депутат Бородай рассказал, до какого момента нужно победить на СВО.