В среду, 11 января, власти Батайска напомнили, что уже 12 января на шестикилометровом участке дороги А-135 начнутся дорожные работы, которые позволят привести в порядок дорогу от трассы М-4 «Дон» к Ростову-на-Дону.
Работы будут продолжаться с 12 января по 1 февраля, из-за чего существует необходимость перекрыть проезд для автомобилистов и общественного транспорта по улице Фермерской.
Власти уточнили, что эти ограничения не будут касаться жителей ЖК «Прибрежный», который смогут спокойно въезжать и выезжать по дороге, однако для остальных водителей подготовили альтернативные пути объезда ремонтируемого участка.
Ранее стало известно, что на трассе М-4 «Дон» загорелся автобус с шахтерами.