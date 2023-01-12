rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Дорогу к Западному подъезду Ростова из Батайска закрыли на три недели с 12 января

Сегодня, 11:37
Фото: Яндекс.Карты
Дорогу к Западному подъезду Ростова из Батайска закрыли на три недели с 12 января
В Ростовской области объявили о закрытии для автомобилистов дороги А-135 с 12 января по 1 февраля, об этом сообщили в администрации города Батайск.

В среду, 11 января, власти Батайска напомнили, что уже 12 января на шестикилометровом участке дороги А-135 начнутся дорожные работы, которые позволят привести в порядок дорогу от трассы М-4 «Дон» к Ростову-на-Дону.  

Работы будут продолжаться с 12 января по 1 февраля, из-за чего существует необходимость перекрыть проезд для автомобилистов и общественного транспорта по улице Фермерской. 

В Ростове и Батайске появились проблемы с водой из-за морозов со штормовым ветром
Узнать подробнее

Власти уточнили, что эти ограничения не будут касаться жителей ЖК «Прибрежный», который смогут спокойно въезжать и выезжать по дороге, однако для остальных водителей подготовили альтернативные пути объезда ремонтируемого участка.

Ранее стало известно, что на трассе М-4 «Дон» загорелся автобус с шахтерами.

Читайте также:
В Аксае массовая авария на М-4 «Дон» стала причиной шестикилометровой пробкиВ Ростовской области сделают платными участки М-4 «Дон» между Аксаем и БатайскомПутин заявил, что трасса М-4 «Дон» в Ростовской области станет скоростной
#Надежда Пустяк#Последние новости Ростова на сегодня#Транспорт#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Батайск#Происшествие#Городская среда#Дорога#Общественный транспорт#Ремонт дорог
Подпишитесь
Ростовский эксперт Михайлов высказался о переходе на новые правила военной службы
Сегодня, 09:06
В Ростове сняли с маршрутов автобусы из-за неработающего в мороз отопления
Сегодня, 09:08
Часы, алкоголь и машину конфискуют у осужденного в Ростове экс-замгубернатора Сидаша
Сегодня, 07:36
В Ростовской области не могут найти родственников военного, погибшего в зоне СВО
Сегодня, 08:00
Ростовский депутат Водолацкий назвал Украину полигоном для испытаний оружия НАТО
Сегодня, 07:45
На православной выставке в Ростове знахари продают странные травы от аденомы простаты
Сегодня, 04:51