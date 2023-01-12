Следователи выявили факт мошенничества и служебного подлога в работе МУП «Теплоэнерго» в Шолоховском районе. Сотрудницы учреждения — главный бухгалтер и ведущий бухгалтер — с 2021 по 2022 год указывали завышенные суммы заработной платы в реестры, а затем направляли эти деньги в банк для зачисления себе зарплаты. Таким образом, женщины смогли обогатиться на 1,3 миллиона рублей.