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Два бухгалтера «Теплоэнерго» в Ростовской области украли 1,3 млн рублей

Сегодня, 07:09
Фото: 1MI
В Ростовской области в мошенничестве обвиняют сотрудников «Теплоэнерго»
Уголовное дело возбуждено в отношении главного бухгалтера и ведущего бухгалтера МУП «Теплоэнерго» в Шолоховском районе, сообщили в СК РФ по Ростовской области.

Следователи выявили факт мошенничества и служебного подлога в работе МУП «Теплоэнерго» в Шолоховском районе. Сотрудницы учреждения — главный бухгалтер и ведущий бухгалтер — с 2021 по 2022 год указывали завышенные суммы заработной платы в реестры, а затем направляли эти деньги в банк для зачисления себе зарплаты. Таким образом, женщины смогли обогатиться на 1,3 миллиона рублей.

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Следствие по делу еще продолжается.

Ранее главный бухгалтер шесть лет обворовывал школу в Ростовской области. Он подготавливал платежные поручения с необоснованным зачислением денег на свои счета. Ущерб школе составил более миллиона рублей.

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