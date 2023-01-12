Еще одна набережная появилась в Ростове-на-Дону

Благоустраивать территорию природной балки начали летом прошлого года, в рамках подготовки к открытию модульной школы, расположенной в новой части строящегося жилого района. После очистки расположенного там водоема, специалисты ВКБ-Новостройки, застройщика Суворовского, провели террасирование склонов с учетом природного ландшафта, при этом сохранив естественную рощу из нескольких сотен деревьев, уже бывшую там. Внутри зеленых насаждений спроектировали прогулочные дорожки, смонтировали сети уличного освещения, проложили кабель электропитания фонарных столбов. Помимо благоустройства также установили лавочки и урны, подвесные качели вдоль прогулочной зоны. Всего было уложено почти шесть тысяч квадратных метров плитки пешеходных дорожек, пять тысяч погонных метров бордюра, обустроено свыше трех тысяч квадратных метров площадок под малые архитектурные формы и почти 17 тысяч «квадратов» газона. Благоустройство балки продолжится и в наступившем году, предполагается установка детской площадки на одном из склонов, строительство пешеходных дорожек на другом берегу.
Напомним, ранее застройщик Суворовского начал строительство спортивно-паркового комплекса «Чадр» в центре района. Здесь уже создана набережная с террасным озеленением, благоустроены три озера, установлен фонтан. В дальнейшем продолжится работа по очистке еще одного расположенного там водоема с перспективой создания устойчивой экосистемы.
- Мы сейчас совместно с сотрудниками Южного научного центра РАН рассматриваем возможность проведения предварительных научных работ и изысканий в водоемах Суворовского, рассказывает председатель правления АО «Ростовское», одного из застройщиков жилого района, Николай Бритвин. В процессе очистки озер, мы открыли множество естественных родников, которые обеспечивают постоянный приток чистой воды. Теперь задача ученых – изучить при каких условиях эти площади не будут вновь зарастать камышом и заиливаться. Они должны определить какие растения нужно высадить, какие гидромелиоративные работы провести, чтобы создать самовоспроводящуюся экосистему. Учитывая то, что водоемы Суворовского являются частью бассейна реки Темерник, уверен, эта работа в дальнейшем будет чрезвычайно полезна для одноименного линейного парка, который сейчас создают областные и городские власти.