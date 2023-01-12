Еще одна набережная появилась в Ростове-на-Дону

Благоустраивать территорию природной балки начали летом прошлого года, в рамках подготовки к открытию модульной школы, расположенной в новой части строящегося жилого района. После очистки расположенного там водоема, специалисты ВКБ-Новостройки, застройщика Суворовского, провели террасирование склонов с учетом природного ландшафта, при этом сохранив естественную рощу из нескольких сотен деревьев, уже бывшую там. Внутри зеленых насаждений спроектировали прогулочные дорожки, смонтировали сети уличного освещения, проложили кабель электропитания фонарных столбов. Помимо благоустройства также установили лавочки и урны, подвесные качели вдоль прогулочной зоны. Всего было уложено почти шесть тысяч квадратных метров плитки пешеходных дорожек, пять тысяч погонных метров бордюра, обустроено свыше трех тысяч квадратных метров площадок под малые архитектурные формы и почти 17 тысяч «квадратов» газона. Благоустройство балки продолжится и в наступившем году, предполагается установка детской площадки на одном из склонов, строительство пешеходных дорожек на другом берегу.