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Федеральные власти задержали деньги на скоростной трамвай в Ростове в 2022 году

Сегодня, 15:27
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Ростове модернизацию трамвайной сети и реализацию проекта скоростного трамвая не удалось реализовать из-за отсутствия средств, обещанных федеральным правительством, об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко на пресс-конференции.

Глава администрации Ростова поделился надеждами, что в 2023 году город получит возможность приступить к реализации проектов по модернизации трамвайной сети. По словам Алексея Логвиненко, инвестиционное соглашение с «Синарой» все еще остается неподписанным, причина этого — отсутствие средств, которые город должен был получить от федерального правительства. 

Трамвайную систему в Ростове перестроят за 62 млрд рублей до 2028 года
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Сити-менеджер напомнил, что стоимость проекта оценивается в 18 миллиардов рублей, и до сих пор эти деньги не поступили в бюджет города. Вместе с этим Алексею Логвиненко точно известно, что деньги на реализацию проекта предусмотрены в федеральном бюджете на 2023 год. И как только эти средства поступят — город получит возможность заключить концессию. 

Напомним, целиком модернизация трамвайной сети с запуском скоростного трамвая обойдется Ростову в 62 миллиарда рублей.

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