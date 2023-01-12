Глава администрации Ростова поделился надеждами, что в 2023 году город получит возможность приступить к реализации проектов по модернизации трамвайной сети. По словам Алексея Логвиненко, инвестиционное соглашение с «Синарой» все еще остается неподписанным, причина этого — отсутствие средств, которые город должен был получить от федерального правительства.
Сити-менеджер напомнил, что стоимость проекта оценивается в 18 миллиардов рублей, и до сих пор эти деньги не поступили в бюджет города. Вместе с этим Алексею Логвиненко точно известно, что деньги на реализацию проекта предусмотрены в федеральном бюджете на 2023 год. И как только эти средства поступят — город получит возможность заключить концессию.
Напомним, целиком модернизация трамвайной сети с запуском скоростного трамвая обойдется Ростову в 62 миллиарда рублей.