Сити-менеджер напомнил, что стоимость проекта оценивается в 18 миллиардов рублей, и до сих пор эти деньги не поступили в бюджет города. Вместе с этим Алексею Логвиненко точно известно, что деньги на реализацию проекта предусмотрены в федеральном бюджете на 2023 год. И как только эти средства поступят — город получит возможность заключить концессию.