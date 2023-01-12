«Кракен» является подвариантом штамма «омикрон», который до этого распространялся в нескольких странах, в том числе России. Новая разновидность имеет официальное название — XBB.1.5.
Впервые о зараженных стало известно в ноябре 2022 года, пациенты оказались в США. Далее вирус попал в Европу и стал активно распространяться.
В России первый случай заражения «кракеном» подтвердили 12 января. Пациенткой оказалась 32-летняя жительница Пензы. Сама она рассказала, что не была за границей.
Эта разновидность коронавируса опасна тем, что у него рекордная скорость распространения. Его предшественники отстают по этому показателю.
Вместе с этим штамм является очень заразным, из-за одного пациента могут заболеть сразу 20 человек. Но, по информации Роспотребнадзора, этот вариант коронавируса не обладает повышенной летальностью и переносится не тяжелее, чем другие.
Передача вируса происходит также, как и ОРВИ — воздушно-капельным путем. В группе риска по этому заболеванию находятся дети, пенсионеры и люди с хроническими болезнями.
По информации специалистов, каких-либо новых симптомов по сравнению с омикроном не появлялось. Признаками нового штамма являются:
Один из ростовских врачей рассказал корреспонденту RostovGazeta, что вирус может появиться в Ростовской области после распространения в Европе. Он добавил, что серьезного беспокойства это не вызывает.
По словам ростовского доктора, число случаев выявления зараженных подвариантом омикрон-штамма «кракен» в Америке удваивается каждые девять дней. Специалист считает, что это стандартная история, когда очередной штамм добирается до донского региона.
Собеседник добавляет, что пока еще потенциальная вспышка заражения «кракеном» в Америке не наблюдается. Отмечен только рост числа заболевших.
О сроках распространения этого штамма в других странах, пока информации нет.
Врач в Ростове-на-Дону рассказал корреспонденту RostovGazeta, что у «кракена» есть способность уклоняться от антител иммунной системы, которые присутствуют в организме от предыдущих инфекций или вакцинаций. И распространяется он быстрее и агрессивнее, чем другие «омикроны».
Специалисты призывают ростовчан носить маски в местах скопления людей, регулярно мыть руки и лицо после возвращения домой с улицы.
Всего в Ростовской области зарегистрировали 438 тысяч случаев заражения коронавирусом, в результате чего погибли 11 тысяч человек. Летальность составила чуть более 2%.
Успешно вылечились 427,4 тысячи пациентов, у которых подтвердили диагноз. В последнее время в регионе заражаются не более 30 человек ежедневно.
Согласно статистике, с начала года из-за коронавируса скончался один человек. Это произошло 7 января.
Пик заболеваемости в Ростовской области пришелся на начало минувшего года. Тогда ежедневно заражались более тысячи человек.