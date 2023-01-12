Космический телескоп “Джеймс Уэбб” обнаружил схожую с Землёй планету

Объект назвали LHS 475 b. Астрономы сообщают, что там на несколько сот градусов жарче, чем на нашей планете и там нет преобладания метана в атмосфере, как на Титане, пишет газета “Известия”.
Примечательно, что похожие на LHS 475 b объекты ранее были недоступны для телескопов из-за недостаточной мощности. “Джеймс Уэбб” не только может рассмотреть эти планеты, но и позволяет детально изучать их. Это даёт надежду на то, что вскоре будут совершены новые открытия.
Напомним, “Джеймс Уэбб” – самый большой в мире космический телескоп, диаметр зеркала которого составляет 6,5 метров. Он был запущен в на орбиту в декабре 2021 года. С помощью телескопа учёные уже получили интересные снимки. В частности он передал фото “Столпов творения” – скопления газа и пыли в туманности “Орёл”.