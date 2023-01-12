Космический телескоп “Джеймс Уэбб” обнаружил схожую с Землёй планету

Примечательно, что похожие на LHS 475 b объекты ранее были недоступны для телескопов из-за недостаточной мощности. “Джеймс Уэбб” не только может рассмотреть эти планеты, но и позволяет детально изучать их. Это даёт надежду на то, что вскоре будут совершены новые открытия.