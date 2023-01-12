rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Космический телескоп “Джеймс Уэбб” обнаружил схожую с Землёй планету

Сегодня, 19:57
Небесное тело находится в созвездии Октант, расположенном на расстоянии 41 световой год от нашей системы. Диаметр планеты составляет 99% от диаметра Земли.

Объект назвали LHS 475 b. Астрономы сообщают, что там на несколько сот градусов жарче, чем на нашей планете и там нет преобладания метана в атмосфере, как на Титане, пишет газета “Известия”

Примечательно, что похожие на LHS 475 b объекты ранее были недоступны для телескопов из-за недостаточной мощности. “Джеймс Уэбб” не только может рассмотреть эти планеты, но и позволяет детально изучать их. Это даёт надежду на то, что вскоре будут совершены новые открытия.

Напомним, “Джеймс Уэбб” – самый большой в мире космический телескоп, диаметр зеркала которого составляет 6,5 метров. Он был запущен в на орбиту в декабре 2021 года. С помощью телескопа учёные уже получили интересные снимки. В частности он передал фото “Столпов творения” – скопления газа и пыли в туманности “Орёл”.

Подпишитесь
В Ростове назвали причину гибели лаванды и начали торговлю зельями от всех болезней
Сегодня, 15:30
Федеральные власти задержали деньги на скоростной трамвай в Ростове в 2022 году
Сегодня, 15:27
В Ростове опровергли фейк о кроватях в госпитале, которые привезла супруга Черчилля
Сегодня, 15:26
Сити-менеджер Логвиненко оценил планы ВСУ по нападению на Ростов-на-Дону
Сегодня, 15:02
Неизвестный звонил ростовским полицейским, представляясь сбежавшим срочником
Сегодня, 14:39
Ростовчане заявили об избиении мужчины людьми в камуфляже на улице
Сегодня, 15:10