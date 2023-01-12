По его словам, при строительстве новых трамвайных путей не будет реконструкции существующих на улице Станиславского. Это уже принятое решение.
На Буденновском проспекте планируется полная замена бетонного основания и рельсов, а также контактной сети. Однако эти работы пройдут только после реализации первого этапа.
«Мы должны показать горожанам, что мы построили ветку от Левенцовки до Арбитражного суда», — уточнил градоначальник. Он добавил, что модернизацию ждут и трамваи, приобретенные к чемпионату мира по футболу.
Ранее появилась схема первой ветки скоростного трамвая в Ростове-на-Дону.