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Логвиненко назвал подробности модернизации трамвайного хозяйства в Ростове-на-Дону

Сегодня, 13:16
Фото: rostov-gorod.ru
Логвиненко назвал подробности модернизации трамвайного хозяйства в Ростове-на-Дону
Ростов-на-Дону ждет масштабное обновление трамвайной инфраструктуры, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко во время встречи с журналистами.

По его словам, при строительстве новых трамвайных путей не будет реконструкции существующих на улице Станиславского. Это уже принятое решение.

На Буденновском проспекте планируется полная замена бетонного основания и рельсов, а также контактной сети. Однако эти работы пройдут только после реализации первого этапа.

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«Мы должны показать горожанам, что мы построили ветку от Левенцовки до Арбитражного суда», — уточнил градоначальник. Он добавил, что модернизацию ждут и трамваи, приобретенные к чемпионату мира по футболу.

Ранее появилась схема первой ветки скоростного трамвая в Ростове-на-Дону.

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