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Логвиненко объяснил, почему погибли кусты лаванды в Ростове на Большой Садовой

Сегодня, 14:09
Фото: rostov-gorod.ru
Власти Ростова объяснили, почему погибли кусты лаванды в центре города
В Ростове власти нашли причину гибели кустов лаванды на центральной улице города в 2022 году, об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Напомним, в июле 2022 года ростовчане стали активно сообщать о гибели лаванды на улице Большой Садовой. Тогда жители предполагали, что растения погибли без полива, а эксперты предполагали, что виной тому глинистые почвы

Уже осенью подрядчик высадил новые растения взамен погибших, однако ростовчане настаивали на высадке деревьев или, по крайней мере, решения вопроса с приживаемостью кустов лаванды. 

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Глава администрации Алексей Логвиненко решил ответить на обращения ростовчан, объяснив, что истинная причина гибели растений была в химикатах и сбросе смеси из снега, грязи и реагентов на клумбы. 

«Мы не просто так сажали[прим. редакции — лаванду], понимали, что есть вопросы и проблемы. Причина [прим. редакции — гибели растений] — улица Большая Садовая, Садовую заливают реагентами в первую очередь. Идет большой поток.<…> Потому смесь снега соли, грязи, реагентов попадает[прим. редакции — на клумбы]. Будем что-то думать», — рассказал сити-менеджер.

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