Напомним, в июле 2022 года ростовчане стали активно сообщать о гибели лаванды на улице Большой Садовой. Тогда жители предполагали, что растения погибли без полива, а эксперты предполагали, что виной тому глинистые почвы.
Уже осенью подрядчик высадил новые растения взамен погибших, однако ростовчане настаивали на высадке деревьев или, по крайней мере, решения вопроса с приживаемостью кустов лаванды.
Глава администрации Алексей Логвиненко решил ответить на обращения ростовчан, объяснив, что истинная причина гибели растений была в химикатах и сбросе смеси из снега, грязи и реагентов на клумбы.
«Мы не просто так сажали[прим. редакции — лаванду], понимали, что есть вопросы и проблемы. Причина [прим. редакции — гибели растений] — улица Большая Садовая, Садовую заливают реагентами в первую очередь. Идет большой поток.<…> Потому смесь снега соли, грязи, реагентов попадает[прим. редакции — на клумбы]. Будем что-то думать», — рассказал сити-менеджер.