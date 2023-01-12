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Логвиненко рассказал, почему в Ростове не введут мораторий на застройку центра города

Сегодня, 13:38
Фото: rostov-gorod.ru
Алексей Логвиненко ответил на вопросы о застройке Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону рассказали, как ведется застройка территорий, и почему власти не станут вводить мораторий на строительство, на вопросы журналистов ответил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Во время встречи главы администрации Ростова Алексея Логвиненко с прессой вновь подняли вопрос об исторической части города. Жители и бизнес напомнили, что власти планировали разработать единый дизайн-код, который не позволил бы производить хаотичную застройку территорий. Жителей встревожили слухи о том, что центральные районы Ростова могут войти в план комплексного развития территории, и, соответственно, появления новых зон застройки. 

В ответ на это Алексей Логвиненко сообщил, что еще в 2020 году он получил поручение от губернатора Василия Голубева о прекращении бессистемной и хаотичной застройки города. 

«Однако запрещающее право администрации[прим. редакции — противостоять строительству] отсутствует. Есть закон. Есть инвестор, который покупает участок земли, запрашивает разрешение на разработку проекта планировки, скажем, 15 или 20-этажного дома, заключает договор на соседний участок на аренду территорий под парковки. Все», — рассказал Алексей Логвиненко, добавив, что при попытке запретить застройку может вмешаться прокуратура, и тогда по закону все равно администрацию обяжут выдать разрешение.

Алексей Логвиненко, добавил, что при попытке запретить застройку может вмешаться прокуратура
Фото: RostovGazeta
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«Весной 2020 года мы внесли изменения в ПЗЗ города<…> Теперь строить можно при условии транспортной доступности и наличия социальных объектов.<…> Однако есть и другая проблема. Следует помнить, что закон обратной силы не имеет, а потому все разрешения, что выдали до 2020 года, отменить нельзя. У нас шли суды, все документы и горпланы были выданы на трехлетний срок. Вы помните, как мы судились из-за строительства дома на Береговой, мы выиграли все инстанции, и последняя инстанция все равно администрацию обязала разрешить строительство. Мы выдали, мы не можем не выдать по решению суда», — рассказал Алексей Логвиненко. 

В своем комментарии он также уточнил, что мораторий на строительство домов в центре города никто вводить не будет, глава администрации города также попросил рассмотреть другую сторону вопроса. 

«Никогда застройщик не будет строить, если никто не будет покупать», — рассказал Алексей Логвиненко, добавив, что в масштабных стройках последних лет в Ростове после ввода жилья в эксплуатацию непроданными остались не более 10% квартир. Кроме того, по результатам мониторинга, большинство квартир в Ростове раскупают на этапе котлована или долевого участия. 

Ранее архитекторы выступили против строительства жилья вдоль берега Дона. 

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