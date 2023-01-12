«Весной 2020 года мы внесли изменения в ПЗЗ города<…> Теперь строить можно при условии транспортной доступности и наличия социальных объектов.<…> Однако есть и другая проблема. Следует помнить, что закон обратной силы не имеет, а потому все разрешения, что выдали до 2020 года, отменить нельзя. У нас шли суды, все документы и горпланы были выданы на трехлетний срок. Вы помните, как мы судились из-за строительства дома на Береговой, мы выиграли все инстанции, и последняя инстанция все равно администрацию обязала разрешить строительство. Мы выдали, мы не можем не выдать по решению суда», — рассказал Алексей Логвиненко.