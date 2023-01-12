Региональное управление Росприроднадзора оштрафовало главу администрации Таганрога Михаила Солоницина на 50 тысяч рублей. Ведомство посчитало, что он халатно отнеся к охране окружающей среды, не устранив своевременно свалку рядом с Мариупольским шоссе.
Солоницин посчитал решение суда несправедливым. Сначала он подал жалобу в Таганрогский городской суд, однако и тот встал на сторону Росприроднадзора. Теперь чиновник планирует обжаловать 50 тысяч штрафа в Ростовском областном суде.
По информации Dоnnеws, рассмотрение жалобы состоится 31 января.
Напомним, свалка на Мариупольском шоссе достигла размеров в 17 тысяч квадратных метров. Таганрогские чиновники не занимались ее ликвидацией до вмешательства Прокуратуры и Росприроднадзора.