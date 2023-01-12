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Мэр Таганрога судится с Росприроднадзором из-за свалки и штрафа в 50 тысяч рублей

Сегодня, 10:38
Фото: donland.ru
Мэр Таганрога судится с Росприроднадзором из-за свалки и штрафа в 50 тысяч рублей
Глава администрации Таганрога Михаил Солоницин намерен обжаловать штраф, выписанный ему за стихийную свалку, сообщают СМИ.

Региональное управление Росприроднадзора оштрафовало главу администрации Таганрога Михаила Солоницина на 50 тысяч рублей. Ведомство посчитало, что он халатно отнеся к охране окружающей среды, не устранив своевременно свалку рядом с Мариупольским шоссе.

Солоницин посчитал решение суда несправедливым. Сначала он подал жалобу в Таганрогский городской суд, однако и тот встал на сторону Росприроднадзора. Теперь чиновник планирует обжаловать 50 тысяч штрафа в Ростовском областном суде.

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По информации Dоnnеws, рассмотрение жалобы состоится 31 января.

Напомним, свалка на Мариупольском шоссе достигла размеров в 17 тысяч квадратных метров. Таганрогские чиновники не занимались ее ликвидацией до вмешательства Прокуратуры и Росприроднадзора.

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#Алина Заярная#Общество#Новости#Таганрог#Суд#Экология
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