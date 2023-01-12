Солоницин посчитал решение суда несправедливым. Сначала он подал жалобу в Таганрогский городской суд, однако и тот встал на сторону Росприроднадзора. Теперь чиновник планирует обжаловать 50 тысяч штрафа в Ростовском областном суде.