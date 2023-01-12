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Международный аэропорт Ростова-на-Дону будет закрыт до особого распоряжения

Сегодня, 18:09
Фото: 1MI
Аэропорт Платов в Ростове-на-Дону пока не планируют открывать, он останется закрытым до особого распоряжения, говорится на сайте воздушной гавани донского региона.

Напомним, что Платов и аэропорты в ряде других регионов России закрыли 24 февраля 2022 года. Это было сделано в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажей гражданских воздушных судов.

При этом ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что воздушная гавань якобы откроется с 15 января. Эту информацию опровергли на сайте ростовского аэропорта со ссылкой на сообщение Росавиации.

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В нем говорится, что о возобновлении пассажирских рейсов авиационные власти России сообщат дополнительно.

Ранее стало известно, что Росавиация решила больше не уведомлять о продлении закрытия Платова в Ростове.

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