Напомним, что Платов и аэропорты в ряде других регионов России закрыли 24 февраля 2022 года. Это было сделано в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажей гражданских воздушных судов.
При этом ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что воздушная гавань якобы откроется с 15 января. Эту информацию опровергли на сайте ростовского аэропорта со ссылкой на сообщение Росавиации.
В нем говорится, что о возобновлении пассажирских рейсов авиационные власти России сообщат дополнительно.
Ранее стало известно, что Росавиация решила больше не уведомлять о продлении закрытия Платова в Ростове.