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На православной выставке в Ростове знахари продают странные травы от аденомы простаты

Сегодня, 04:51
Фото: rostovgazeta.ru
На православной выставке, которая открылась в Ростове, представили не только церковные артефакты, но и необычную монастырскую продукцию.

Каждый храм или монастырь разместил свою продукцию в отдельной ярмарочной лавке. Церковные книги, иконы, ювелирные изделия, ладан – вот неполный список того, что можно приобрести на выставке.

Корреспондент RostovGazeta отыскал самые необычные товары. Один из них – молитвы, которые можно заказать в любом из приехавших на выставку храмов. За 100-200 рублей можно купить целый комплекс молитв, которые будут читать на протяжении месяца, полугода или целого года. Отдельные молитвы могут стоить 3-5 тысяч рублей.

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Также среди православных товаров можно отыскать бальзамы от болезней. Согласно громким заявлениям на баннерах, травяные бальзамы способны излечить аденому простаты, болезни сердца, якобы очистить сосуды, помочь отказаться от курения и даже вернуть молодость.

Самой необычной находкой оказались монастырские голубцы. Их предлагают купить по цене 70 рублей за 100 грамм. Неподалеку от подноса с едой стоят иконы, здесь же продают сало и аджику, изготовленные в монастыре.

Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчане пожаловались на пьяных, которые пришли на службу в храмы в Рождество

 

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Религия
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