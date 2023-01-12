Каждый храм или монастырь разместил свою продукцию в отдельной ярмарочной лавке. Церковные книги, иконы, ювелирные изделия, ладан – вот неполный список того, что можно приобрести на выставке.
Корреспондент RostovGazeta отыскал самые необычные товары. Один из них – молитвы, которые можно заказать в любом из приехавших на выставку храмов. За 100-200 рублей можно купить целый комплекс молитв, которые будут читать на протяжении месяца, полугода или целого года. Отдельные молитвы могут стоить 3-5 тысяч рублей.
Также среди православных товаров можно отыскать бальзамы от болезней. Согласно громким заявлениям на баннерах, травяные бальзамы способны излечить аденому простаты, болезни сердца, якобы очистить сосуды, помочь отказаться от курения и даже вернуть молодость.
Самой необычной находкой оказались монастырские голубцы. Их предлагают купить по цене 70 рублей за 100 грамм. Неподалеку от подноса с едой стоят иконы, здесь же продают сало и аджику, изготовленные в монастыре.
Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчане пожаловались на пьяных, которые пришли на службу в храмы в Рождество