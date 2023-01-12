Корреспондент RostovGazeta отыскал самые необычные товары. Один из них – молитвы, которые можно заказать в любом из приехавших на выставку храмов. За 100-200 рублей можно купить целый комплекс молитв, которые будут читать на протяжении месяца, полугода или целого года. Отдельные молитвы могут стоить 3-5 тысяч рублей.