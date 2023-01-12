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На выходных в Ростове будет теплее, чем в других городах юга России

Сегодня, 07:32
Фото: Goodcofeandcafe/CC BY SA 4.0/wiki
На выходных в Ростове будет теплее, чем в других городах юга России
Долгожданное потепление придет в Ростов-на-Дону на выходных, сообщил руководитель сервиса «Яндекс Погода» Александр Ганьшин.
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Синоптики предупредили о скором потеплении в большинстве российских городов. Теплый циклон достигнет и юга России. Плюсовая температура зафиксируется в Волгограде, Ростове и Воронеже. Руководитель сервиса «Яндекс Погода» Александр Ганьшин уточнил «Известиям», что теплее всего будет именно в столице Ростовской области.

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Между тем из-за устойчивых морозов и холодов, задержавшихся в Ростове, в городе наблюдаются проблемы с водоснабжением. Местные жители сообщают о пониженном давлении воды в кранах. Больше всего жалоб поступает из Александровки, Военведа и Северного микрорайона. Причиной проблем называется образование ледяных кристаллов в реке Дон. Ростовводоканал пообещал построить водозаборное сооружение для предупреждения подобных ситуаций.

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