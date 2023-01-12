Между тем из-за устойчивых морозов и холодов, задержавшихся в Ростове, в городе наблюдаются проблемы с водоснабжением. Местные жители сообщают о пониженном давлении воды в кранах. Больше всего жалоб поступает из Александровки, Военведа и Северного микрорайона. Причиной проблем называется образование ледяных кристаллов в реке Дон. Ростовводоканал пообещал построить водозаборное сооружение для предупреждения подобных ситуаций.