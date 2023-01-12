Дело в том, что Белов организовал в подконтрольной ему колонии производство, на котором заставлял осужденных изготовлять ножи, стилеты, шашки и другие предметы. Материалы для изготовления этой продукции он поставлял заключенным самостоятельно. Также он организовывал вынос предметов для дальнейшей продажи, деньгами от которой распоряжался по собственному усмотрению. Незаконное производство оружия пресекли сотрудники ФСБ.