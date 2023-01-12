rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Начальник колонии в Ростовской области устроил подпольный цех по производству оружия

Сегодня, 06:45
Фото: http://vitаlykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org/CC BY SA 4.0
Начальник колонии в Ростовской области заставлял зеков изготовлять шашки и ножи
В Ростовской области начальника исправительной колонии № 5 в Константиновске обвиняют в превышении должностных полномочий, пишут СМИ.

В Константиновске Ростовской области расследуется уголовное дело в отношении начальника местной исправительной колонии Антона Белова. Он проходит обвиняемым сразу по нескольким статьям: превышение должностных полномочий, изготовление холодного оружия и причинение имущественного ущерба.

Дело в том, что Белов организовал в подконтрольной ему колонии производство, на котором заставлял осужденных изготовлять ножи, стилеты, шашки и другие предметы. Материалы для изготовления этой продукции он поставлял заключенным самостоятельно. Также он организовывал вынос предметов для дальнейшей продажи, деньгами от которой распоряжался по собственному усмотрению. Незаконное производство оружия пресекли сотрудники ФСБ.

ИК-5
Фото: 61.fsin.gov.ru
В Ростовской области назвали подробности запуска в колонии производства оружия
Узнать подробнее

Сейчас подполковник уволен со службы. Он полностью признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении своего дела в особом порядке. По данным «Коммерсанта», оно уже передано в Усть-Донецкий районный суд.

Ранее начальника другой колонии в Ростовской области отправили под суд за миллионную растрату имущества.

Читайте также:
Начальник колонии в Ростовской области организовал производство оружияВ Ростовской области назвали подробности запуска в колонии производства оружияНачальник колонии и его зам пойдут под суд в Ростовской области за растрату имущества
#Общество#Новости#Ростовская область#Алина Заярная
Подпишитесь
В Ростовской области уже весной могут начать призывать в армию мужчин до 30 лет
Сегодня, 06:25
На православной выставке в Ростове знахари продают странные травы от аденомы простаты
Сегодня, 04:51
Ростовский олигарх Иван Саввиди стал беднее на 100 млн долларов за 2022 год
Вчера, 20:49
В Ростовской области во время движения загорелся автобус с шахтерами утром 12 января
Сегодня, 05:43
Ростов-на-Дону признали худшим городом в России по условиям ведения бизнеса
Сегодня, 05:37
«Самый гуманный суд в мире»: ростовчане возмущены условным приговором Сергею Сидашу
Вчера, 19:04