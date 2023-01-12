В Константиновске Ростовской области расследуется уголовное дело в отношении начальника местной исправительной колонии Антона Белова. Он проходит обвиняемым сразу по нескольким статьям: превышение должностных полномочий, изготовление холодного оружия и причинение имущественного ущерба.
Дело в том, что Белов организовал в подконтрольной ему колонии производство, на котором заставлял осужденных изготовлять ножи, стилеты, шашки и другие предметы. Материалы для изготовления этой продукции он поставлял заключенным самостоятельно. Также он организовывал вынос предметов для дальнейшей продажи, деньгами от которой распоряжался по собственному усмотрению. Незаконное производство оружия пресекли сотрудники ФСБ.
Сейчас подполковник уволен со службы. Он полностью признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении своего дела в особом порядке. По данным «Коммерсанта», оно уже передано в Усть-Донецкий районный суд.
Ранее начальника другой колонии в Ростовской области отправили под суд за миллионную растрату имущества.