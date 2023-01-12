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Названа возможная причина сбоя в авиасообщении США

Сегодня, 10:06
Причиной приостановки полётов по внутренним рейсам в Соединённых Штатах могла крыться в повреждённом файле базы данных. Об этом сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США.

В ведомстве рассказали, что проверка причин сбоя в авиасообщении проверяется. При этом поступило однозначное заявление, что это не кибератака, пишет газета “Известия”

Также в управлении отметили, что сбой серьёзно изучается, чтобы предотвратить возможность повторения ситуации в будущем.

Напомним, 11 января в Соединённых Штатах пришлось отменить все авиарейсы, так как в системе оповещения пилотов были отмечены сбои. По данным системы отслеживания полетов FlightAware.com, в США было задержано около 760 рейсов, 91 – отменен.

Примечательно, что российские авиадиспетчеры оказывали помощь иностранным воздушным судам во время данного сбоя. Отечественным специалистам пришлось вести  транзитные рейсы, летевшие с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии в США и Канаду и в момент сбоя системы находившиеся в воздухе.

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