Названа возможная причина сбоя в авиасообщении США

В ведомстве рассказали, что проверка причин сбоя в авиасообщении проверяется. При этом поступило однозначное заявление, что это не кибератака, пишет газета “Известия”.
Также в управлении отметили, что сбой серьёзно изучается, чтобы предотвратить возможность повторения ситуации в будущем.
Напомним, 11 января в Соединённых Штатах пришлось отменить все авиарейсы, так как в системе оповещения пилотов были отмечены сбои. По данным системы отслеживания полетов FlightAware.com, в США было задержано около 760 рейсов, 91 – отменен.
Примечательно, что российские авиадиспетчеры оказывали помощь иностранным воздушным судам во время данного сбоя. Отечественным специалистам пришлось вести транзитные рейсы, летевшие с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии в США и Канаду и в момент сбоя системы находившиеся в воздухе.