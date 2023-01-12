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Пожарные в Ростове нашли труп в сгоревшей квартире

Сегодня, 06:14
Фото: МЧС по Ростовской области
Один погиб и двое пострадали в загоревшейся многоэтажке в Ростове-на-Дону

Один погиб и двое пострадали в загоревшейся многоэтажке в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону произошел смертельный пожар в 13-этажном доме, где пострадали два человека, сообщили в УМЧС по региону.

Пожар в переулке Суздальский начался утром в четверг, 12 января.  Огонь стал распространяться с 06.23 мск. 

Всего эвакуировали семь жильцов, а на четвертом этаже нашли тело человека. В данный момент его личность устанавливается. 

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Кроме того, пострадали два ростовчанина, их доставили в больницу. Сам пожар в 07.00 локализовали на площади 100 квадратных метров. 

Возгорание удалось ликвидировать, к этим работам привлекли 18 человек. Они использовали семь единиц техники. 

В данный момент проводятся следственные мероприятия. 

Напомним, что более 50% пожаров в Ростовской области в 2023 году пришлись на жилые помещения.

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#Происшествие#Ростовская область#Ростов#Ростов-на-Дону#Происшествия#Илья Протвинов
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