Пожар в переулке Суздальский начался утром в четверг, 12 января. Огонь стал распространяться с 06.23 мск.
Всего эвакуировали семь жильцов, а на четвертом этаже нашли тело человека. В данный момент его личность устанавливается.
Кроме того, пострадали два ростовчанина, их доставили в больницу. Сам пожар в 07.00 локализовали на площади 100 квадратных метров.
Возгорание удалось ликвидировать, к этим работам привлекли 18 человек. Они использовали семь единиц техники.
В данный момент проводятся следственные мероприятия.
Напомним, что более 50% пожаров в Ростовской области в 2023 году пришлись на жилые помещения.