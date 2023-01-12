Отвечая на вопрос о застройке исторической части города глава администрации сказал, что в центре Ростова находится много памятников и территория относится к охранной зоне. Из-за этого власти могут снести в исторической части города здание, но построить вместо него ничего нельзя, как раз из-за охранной зоны.