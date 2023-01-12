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Охранные зоны в Ростове-на-Дону могут уменьшить в 2023 году

Сегодня, 17:49
Фото: rostovgazeta.ru
Администрация Ростова-на-Дону намерена уменьшить охранные зоны в центре города в течение 2023 года, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко на встрече с журналистами.

Отвечая на вопрос о застройке исторической части города глава администрации сказал, что в центре Ростова находится много памятников и территория относится к охранной зоне. Из-за этого власти могут снести в исторической части города здание, но построить вместо него ничего нельзя, как раз из-за охранной зоны.

«Задача проекта объединенной охранной зоны уменьшить эти зоны, чтобы высвободить земельные участки и упростить реконструкцию», — объяснил сити-менеджер.

 

Памятниками признают четыре здания в центре Ростова-на-Дону
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Напомним, что ранее в Ростове планировали потратить на проекты ремонта двух памятников архитектуры 29,7 миллиона рублей. Речь идет о ремонте и реставрации Дома виноделов Титровых и Армянской Гогоевской женской гимназии.

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