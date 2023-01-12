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Отделение Пенсионного фонда закрыли в Ростовской области с 2023 года

Сегодня, 08:41
Фото: Яндекс.Карты
Отделение Пенсионного фонда прекратило существование в Ростовской области с 2023 года
В Ростовской области больше не работает отделение Пенсионного фонда из-за изменений в законодательстве.

Напомним, что с этого года вместо ПФР все услуги предоставляет Социальный фонд России. Всего в регионе предусмотрели более 60 офисов обслуживания.

В Ростове офисы расположены на улицах Селиванова, 64/112, Ереванская, 1/7, Фрунзе, 5/2, Жмайлова, 3. Также они есть на Соколова, 53/182 и Стачки, 42.

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Добавим, что подобная реорганизация произошла по всей стране. Власти объединили Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. 

Ранее жителей в Ростовской области начали уведомлять о необходимом до пенсии стаже. Это стали делать через Госуслуги. 

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