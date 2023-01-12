Напомним, что с этого года вместо ПФР все услуги предоставляет Социальный фонд России. Всего в регионе предусмотрели более 60 офисов обслуживания.
В Ростове офисы расположены на улицах Селиванова, 64/112, Ереванская, 1/7, Фрунзе, 5/2, Жмайлова, 3. Также они есть на Соколова, 53/182 и Стачки, 42.
Добавим, что подобная реорганизация произошла по всей стране. Власти объединили Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.
Ранее жителей в Ростовской области начали уведомлять о необходимом до пенсии стаже. Это стали делать через Госуслуги.