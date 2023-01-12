Вместе с этим председатель комитета Заксобрания области по аграрной политике Вячеслав Василенко сообщил, что за последние пять лет на поддержку и развитие рыбной отрасли регион выделил около 440 миллионов рублей, а в текущем году на поддержку направят еще 115,8 миллиона рублей.