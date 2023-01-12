В настоящий момент в ЛДНР сохраняется высокий спрос на продукцию рыбного хозяйства Ростовской области, и этот спрос, по мнению главы управления, следует удовлетворить созданием оптово-розничного рыбного рынка.
Сейчас, по данным портала Dоnnеws, этот вопрос находится на рассмотрении донского правительства, и уже в настоящий момент Ростовской области требуется увеличить объемы сбыта рыбы.
Татьяна Жуменко рассказала, что в данный момент производство ориентировано на выращивание социальной рыбы, которую покупают во всех регионах.
«Сейчас большое количество карпа и толстолобика поставляем в Донецкую и Луганскую Народные Республики, там есть потребность. Отправляем и в Беларусь», — цитирует издание Жуменко, утверждающей, что раньше такого спроса не было. Более того, из-за снятия границ торговлю вести стало гораздо проще.
Однако пока остается неизвестным, сколько средств потребуется на реализацию проекта, и в какие сроки хотят уложиться власти.
Вместе с этим председатель комитета Заксобрания области по аграрной политике Вячеслав Василенко сообщил, что за последние пять лет на поддержку и развитие рыбной отрасли регион выделил около 440 миллионов рублей, а в текущем году на поддержку направят еще 115,8 миллиона рублей.
Ранее стало известно, что в Ростовской области начали выводить австралийских раков.