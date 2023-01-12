rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Правительство планирует построить самый большой рыбный рынок в Ростовской области

Сегодня, 15:08
Фото: pxhere.com
В правительстве Ростовской области поделились планами о создании самого крупного оптово-розничного рынка региона, подробностями поделилась глава управления развития рыбохозяйственного комплекса донского Минсельхоза Татьяна Жуменко.

В настоящий момент в ЛДНР сохраняется высокий спрос на продукцию рыбного хозяйства Ростовской области, и этот спрос, по мнению главы управления, следует удовлетворить созданием оптово-розничного рыбного рынка. 

Сейчас, по данным портала Dоnnеws, этот вопрос находится на рассмотрении донского правительства, и уже в настоящий момент Ростовской области требуется увеличить объемы сбыта рыбы. 

Ростовским фермерам некому продавать осетровых рыб
Узнать подробнее

Татьяна Жуменко рассказала, что в данный момент производство ориентировано на выращивание социальной рыбы, которую покупают во всех регионах. 

«Сейчас большое количество карпа и толстолобика поставляем в Донецкую и Луганскую Народные Республики, там есть потребность. Отправляем и в Беларусь», — цитирует издание Жуменко, утверждающей, что раньше такого спроса не было. Более того, из-за снятия границ торговлю вести стало гораздо проще.

Однако пока остается неизвестным, сколько средств потребуется на реализацию проекта, и в какие сроки хотят уложиться власти. 

Вместе с этим председатель комитета Заксобрания области по аграрной политике Вячеслав Василенко сообщил, что за последние пять лет на поддержку и развитие рыбной отрасли регион выделил около 440 миллионов рублей, а в текущем году на поддержку направят еще 115,8 миллиона рублей. 

Ранее стало известно, что в Ростовской области начали выводить австралийских раков.

Читайте также:
Шемаю исключили из списка вымирающих видов рыбы Красной книги Ростовской областиЗоолог рассказал, что будет с рыбой из-за обмеления Дона и Таганрогского заливаНезаконные торговцы стали продавать вонючую рыбу у здания Росгвардии в Ростове
#Надежда Пустяк#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Рыба#Производство#Торговля
Подпишитесь
В Ростове назвали причину гибели лаванды и начали торговлю зельями от всех болезней
Сегодня, 15:30
Федеральные власти задержали деньги на скоростной трамвай в Ростове в 2022 году
Сегодня, 15:27
В Ростове опровергли фейк о кроватях в госпитале, которые привезла супруга Черчилля
Сегодня, 15:26
Сити-менеджер Логвиненко оценил планы ВСУ по нападению на Ростов-на-Дону
Сегодня, 15:02
Неизвестный звонил ростовским полицейским, представляясь сбежавшим срочником
Сегодня, 14:39
Ростовчане заявили об избиении мужчины людьми в камуфляже на улице
Сегодня, 15:10